Певица Валерия поддержала законопроект о профилактике домашнего насилия

Валерия подчеркнула, что понятие «защитного предписания», указанное в законопроекте, очень важно. Оно поможет уберечь жертву от контакта с насильником лично, через интернет или по телефону. По словам певицы, агрессор также не сможет узнать место пребывания потерпевшей. Предписание действует до 30 дней.

«Когда женщина повергается насилию, она должна быть уверена, что, если она подаст заявление в полицию, у нее сразу будет ограждающее предписание, которое не позволит этому человеку к ней приблизиться. Потому что очень часто, и я помню, как это было в моем случае, женщину останавливают мысли: „как бы потом хуже не было“», — пояснила Валерия.

Опубликован проект закона о домашнем насилии. Вот его краткая версия Подробнее

Она уточнила, что постфактум осуждать виновных недостаточно. По мнению артистки, необходим закон для профилактики, чтобы «домашние боксеры» понимали: «поднял руку — будут серьезные последствия».

Валерия предложила организовать кризисные центры и для нарушителей. Так, агрессоры будут иметь жилье, пока проходит размен квартиры или пока они ищут собственное.

«Почему должна женщина сбегать? Мало того, что он создает невыносимые условия, женщине еще нужно куда-то уходить», — заметила певица.

Ранее Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия и пригласил граждан России принять участие в его доработке.