Певица Наргиз сообщила о рождении второго внука

Исполнительница Наргиз Закирова сообщила, что стала бабушкой во второй раз. На своей странице в Instаgrаm она опубликовала фотографию из роддома в Нью-Йорке с младшей дочерью Лейлой, ее возлюбленным Троем Миллером и новорожденным внуком.

«Сегодня стала второй раз бабушкой! Познакомьтесь с моим вторым внуком Леви Лесли Визом», — подписала снимок певица.

РИА ФАН напомнило, что дочь артистки не скрывала, что в ближайшее время намерена стать мамой. Первое фото с УЗИ она опубликовала еще в ноябре 2020 года. Сама Наргиз признавалась в интервью, что отлично ладит с молодым человеком младшей дочери.

У певицы это уже второй внук. Первого в 2014 году родила ее старшая дочь Сабина. Мальчика назвали Ноем.