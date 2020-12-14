Певица Manizha рассказала о своих планах в качестве первого посла доброй воли
Артистка подчеркнула, что осознает высокую степень ответственности такой роли. Она готова оказывать помощь мигрантам всеми силами, ведь сама знает, насколько им тяжело.
«Для меня это огромная ответственность. И я надеюсь оправдать ее. Первое, что для меня важно сейчас — поддержка детей беженцев и трудовых мигрантов. Оказать им помощь в социальной адаптации и психологической поддержке. Я сама была такой», — пояснила певица.
Сангин рассказала, как ее родители бежали от войны в 1994 в Таджикистане. Она вспомнила, что ее адаптация проходила трудно. Манижа считает, что беженцам необходимо обеспечить бесплатные онлайн и офлайн курсы русского языка, а также больше доступа к медицинским маскам и антисептикам. По ее мнению, крайне важна юридическая и психологическая помощь, доброта и милосердие.