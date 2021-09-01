Певица МакSим впервые после болезни вышла на публику, чтобы привести дочь в школу

Проходящая курс восстановления после затяжной болезни певица МакSим впервые появилась на публике. Она привела в первый класс свою шестилетнюю дочь. Информация об этом появилась в официальном сообществе певицы во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/maksimsinger

Девочка пошла в московскую школу, в совете которой состоят заслуженный тренер СССР и мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова, известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель и многие другие. Под это описание подходит московская школа № 1287, расположенная на севере столицы.

МакSим приняла участие в съемке для общей фотографии на крыльце учебного заведения. Исполнительница стоит в центре в черных брюках и белой рубашке.

Певица МакSим полтора месяца провела в медикаментозной коме. Ее госпитализировали 19 июня после концерта в Казани, где исполнительница почувствовала себя плохо. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, но врачи диагностировали у артистки серьезные поражения легких.

После выхода из комы МакSим выписали из больницы, но теперь ей предстоит пройти долгий период восстановления. Когда артистка возобновит свою деятельность, неизвестно.