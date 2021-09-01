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    01 сентября 2021, 17:03

    Певица МакSим впервые после болезни вышла на публику, чтобы привести дочь в школу

    Анатолий Минкин

    Проходящая курс восстановления после затяжной болезни певица МакSим впервые появилась на публике. Она привела в первый класс свою шестилетнюю дочь. Информация об этом появилась в официальном сообществе певицы во «ВКонтакте».

    Певица МакSим впервые после болезни вышла на публику, чтобы привести дочь в школу | Изображение 1Источник фото: vk.com/maksimsinger

    Девочка пошла в московскую школу, в совете которой состоят заслуженный тренер СССР и мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова, известная актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель и многие другие. Под это описание подходит московская школа № 1287, расположенная на севере столицы.

    МакSим приняла участие в съемке для общей фотографии на крыльце учебного заведения. Исполнительница стоит в центре в черных брюках и белой рубашке.

    Певица МакSим полтора месяца провела в медикаментозной коме. Ее госпитализировали 19 июня после концерта в Казани, где исполнительница почувствовала себя плохо. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, но врачи диагностировали у артистки серьезные поражения легких.

    После выхода из комы МакSим выписали из больницы, но теперь ей предстоит пройти долгий период восстановления. Когда артистка возобновит свою деятельность, неизвестно.