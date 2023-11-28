Общество 28 ноября 2023, 16:46 Певица Кирпу: занимающиеся музыкой дети обладают ярким и критическим мышлением

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Дети и подростки, которые занимаются музыкой и играют на инструментах, обладают ярким критическим мышлением и богатым воображением. Об этом рассказала оперная певица Светлана Кирпу, сообщил «ФедералПресс».

По словам артистки, такие ребята демонстрируют высокие умственные способности и эмпатию по отношению к окружающим людям. Развить музыкальный талант у ребенка способен только тонко чувствующий искусство педагог.

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Певица отметила, что знакомство детей с музыкой лучше всего начинать с изучения композиций из мультфильмов — так процесс обучения станет более увлекательным для них.