Певица из Башкирии шокировала Сеть «плясками» на внутренностях убитого животного

На кадрах ролика молодая певица прямо в обуви танцевала на внутренностях зарезанной коровы. По словам местных жителей, есть некие правила, которых придерживаются жители деревень, когда режут скотину, пишет портал Ufa1.ru. Однако, фермеры подчеркивают, то таким образом не поступает никто.

«Обычно скотину режут в начале зимы, внутренности выворачиваются, протираются снегом, потому что воды обычно рядом не бывает, это лишь бытовой метод. <…> Прежде чем мясо использовать в пищу, оно должно пройти обработку: чистка, варка. А это — издевательство», — рассказала жительница деревни Коварды Гузель.

По ее словам, максимум, что могут позволить себе жители ее деревни — это закопать в снег и несколько раз наступить сверху.

Сама певица объяснила, что в своем поступке не видит ничего плохого, ведь, по ее словам, в ее деревне «так делают все». При этом девушка добавила, что возможно, это не тот контент, который можно выкладывать.

«Прежде чем мясо есть, его нужно почистить. Просто снега было в тот момент немного, пришлось вот так. Так все делают в моей деревне», — объяснила свой поступок молодая певица под псевдонимом Evolet.