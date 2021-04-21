Певица Алекса рассказала о необычном имени для новорожденной дочери

Участница телешоу «Фабрика звезд» исполнительница Алекса, ставшая недавно матерью, вернулась из родильной палаты домой. Ее супруг приготовил ей сюрприз, о чем девушка написала в своих социальных сетях.

Муж фитнес-тренер Вячеслав Дайчев украсил дом воздушными шариками в белых, серых и розовых тонах, а также белыми кроликами. Певица расказала о необычном имени, выбранном для своей новорожденной дочки. Ее назвали Адриана, передала «Вечерняя Москва».

«Дорогая наша Адрианочка — ангелочек, мы с папой так рады, что с этого дня наш счастливый дом еще больше наполнен смыслом!» — написала певица в Instagram.