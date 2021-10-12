Певец Владимир Маркин выразил соболезнования семье бывшего представителя СК
Владимир Маркин отреагировал на смерть бывшего спикера СК
Музыкант Владимир Маркин прокомментировал смерть бывшего официального представителя СК России Владимира Маркина. Артиста процитировала «Газета.ru».
По словам Маркина, он знал экс-представителя ведомства, их иногда путали.
«Но мне не кажется, что сейчас нужно об этом говорить. Просто нужно принести соболезнования его родным и близким и остановиться на этом», — добавил собеседник издания.
Бывший спикер российского СК Владимиир Маркин скончался в возрасте 64-х лет после продолжительной болезни.