Певец Владимир Маркин выразил соболезнования семье бывшего представителя СК

Музыкант Владимир Маркин прокомментировал смерть бывшего официального представителя СК России Владимира Маркина. Артиста процитировала «Газета.ru».

По словам Маркина, он знал экс-представителя ведомства, их иногда путали.

«Но мне не кажется, что сейчас нужно об этом говорить. Просто нужно принести соболезнования его родным и близким и остановиться на этом», — добавил собеседник издания.

Бывший спикер российского СК Владимиир Маркин скончался в возрасте 64-х лет после продолжительной болезни.