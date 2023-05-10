Общество 10 мая 2023, 17:04 Певец Турецкий назвал Нижний Новгород «лицом России»

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Российский певец, основатель музыкальной группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий приехал в Нижний Новгород. Исполнитель назвал город «лицом России», сообщила «Нижегородская правда».

По словам музыканта, Нижний Новгород способен заинтересовать не только российских туристов, но и путешественников из стран Дальнего и Ближнего Зарубежья.

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Отмечается, что экскурсию для Турецкого провел министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Вместе с певцом они посетили ключевые достопримечательности города — Кремль и Стрелку.