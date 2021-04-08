Певец Шура раскрыл, почему похудел на 40 килограммов

Автор песни «Ты не верь слезам» похудел на 40 килограмм. Сейчас он приблизился к весу в 70 килограммов. Певец рассказал о причинах такого быстрого снижения веса, сообщило ИА Nation News.

Певец шокировал всех таким значительным снижением веса. Чуть меньше чем за год он вернулся к той цифре, когда он только начинал заниматься творчеством. Выяснилось, что похудение — это не волевой шаг, а сложившиеся обстоятельства и следствие обострившихся проблем со здоровьем. Мужчина дважды перенес рак, а также потерял свои зубы из-за плохого протезирования.

«Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать», — откровенно рассказал Шура Пятому каналу.

Медики пообещали в самое ближайшее время справиться с его проблемами. Шура пообещал, что первое, что он сделает после удачных протезов — это отправится в ресторан, чтобы хорошенько отужинать.