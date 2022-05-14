Певец Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 лет

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов скончался в Москве. Ему было 74 года. Информацию о смерти исполнителя «Интерфаксу» подтвердила его дочь.

«Да, это так. Я подтверждаю, что папа умер», — сказала женщина.

По данным СМИ, Ибрагимову внезапно стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, но спасти исполнителя не удалось, к прибытию врачи констатировали смерть Ибрагимова, отметило ИА Nation News.

Ренат Ибрагимов родился во Львове. Вместе с семьей он переехал в Казань. Там Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию.

Его творческий путь начался со сцены Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля. Там Ибрагимов исполнил ведущие партии в операх.

Исполнитель получил широкую известность после конкурса песни «Красная гвоздика» в Сочи. Позже Ибрагимов основал «Театр песни Рената Ибрагимова».