Певец Лоза рассказал, как выбрал подарки на Новый год
Певец Юрий Лоза рассказал, как выбирал подарки своей семье. Об этом сообщила НСН.
Лоза уточнил, что для него это сложно, так как нужно угадать, что именно понравится человеку. А спрашивать нельзя, так как это испортит сюрприз.
«Жена у меня, например, любит цветы, и, я знаю, что тут я уж точно не пролечу. Если я возьму и куплю цветы, то все будет нормально, это такой универсальный подарок на все время», — объяснил исполнитель.
Также он добавил, что отличный подарок — это билеты на мероприятие, на котором человек еще не был.