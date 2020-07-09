«Петру назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году», — пояснил адвокат. От также рассказал, что ему не отдают копию постановления о назначении экспертизы. При этом Верзилов не признает вину.

По его словам, он неоднократного говорил в СМИ, что у него есть канадское гражданство. Однако официально о наличии паспорта другой страны он никого не уведомлял. Верзилов находится под подпиской о невыезде. Ранее на издателя завели уголовное дело о двойном гражданстве.

Верзилов впал в кому в 2018 году из-за отравления неизвестным веществом. Он начал терять зрение, не мог двигаться и был в тяжелом состоянии. После того как в России ему не становилось легче, он полетел в Германию. В немецкой клинике Верзилов провел около недели.