Петрозаводская чиновница, оскорбившая горожан, объяснила свое поведение

Глава управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен заявила, что в ее реакции на разбросанный рядом с домом мусор нет ничего из ряда вон выходящего. Чиновница уверена, что вела себя нормально.

Мнение Лесонен, которая поплатилась за свое рвение должностью», привел «Пятый канал».

Главу отдела культуры Петрозаводска уволили за пост про «дерьмо» Подробнее

«Это мой любимый город. Считаю, что вела себя как нормальный горожанин.Только после этого можно говорит о том, кем я работаю и какую должность занимаю», — подчеркнула начальник управления культуры.

Женщина добавила, что рядом с домом было грязно, и первой ее реакцией стало «взять и убрать» мусор.

Свой поступок Анна Лесонен поставила жителям Петрозаводска в пример. По ее мнению, нужно ухаживать за местом, в котором родился.

Ранее в Fасеbооk появился пост чиновницы, в котором она возмутилась свинством соседей и пожаловалась, что убирает за неизвестными всякое «дерьмо». Разбросавших мусор горожан она назвала мразями.

В мэрии Петрозаводска решили расторгнуть трудовые отношения с Лесонен. Ей предложат уйти по собственному желанию, когда женщина вернется из отпуска.