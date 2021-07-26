Петростат: количество разводов выросло среди петербуржцев

По данным Петростата, за первые пять месяцев в этом году развелись 10 792 пары. Показатели 2021 года превысили показатели предыдущего за аналогичный период на три тысячи. Об этом сообщили «Невские новости».

Во время 2020 года, когда пары проводили время вместе намного активнее, число разводов было меньше. С января по май прошлого года брак расторгли 7517 пар.

В апреле и мае 2020 года разошлись 861 и 238 пар соответственно. Это самые низкие показатели по разводам за прошлый год. Наибольшее же число разводов в 2020 году пришлось на октябрь. Тогда не захотели продолжить совместную жизнь под одной крышей 2828 пар. Всего за 2020 год развелись 20 187 пар.

Отмечено, что с прошлого года возросло и число свадеб. С января по май в Петербурге зарегистрировали брак 14 377 пар, тогда как в 2020-м всего 10 907.