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    26 июля 2021, 12:32

    Петростат: количество разводов выросло среди петербуржцев

    Оксана Лавнюженко

    По данным Петростата, за первые пять месяцев в этом году развелись 10 792 пары. Показатели 2021 года превысили показатели предыдущего за аналогичный период на три тысячи. Об этом сообщили «Невские новости».

    Петростат: количество разводов выросло среди петербуржцев

    Во время 2020 года, когда пары проводили время вместе намного активнее, число разводов было меньше. С января по май прошлого года брак расторгли 7517 пар.

    В апреле и мае 2020 года разошлись 861 и 238 пар соответственно. Это самые низкие показатели по разводам за прошлый год. Наибольшее же число разводов в 2020 году пришлось на октябрь. Тогда не захотели продолжить совместную жизнь под одной крышей 2828 пар. Всего за 2020 год развелись 20 187 пар.

    Отмечено, что с прошлого года возросло и число свадеб. С января по май в Петербурге зарегистрировали брак 14 377 пар, тогда как в 2020-м всего 10 907.