Евгений Петросян и Елена Степаненко в разводе уже почти год, но все это время юморист не мог попасть в свою квартиру. Ему удалось зайти домой только сейчас, сообщил адвокат комика Сергей Жорин.

«Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, Которую оккупировала Степаненко», — написал Жорин в Twitter и опубликовал фото бывших супругов.

На одном из кадров видно, что Степаненко снимает все происходящие на мобильный телефон.

В течение года Петросян не раз жаловался, что бывшая жена не дает ему попасть в квартиру и забрать свои вещи. По словам юмориста, там у него хранились важные бумаги и видеозаписи, без которых он не может работать

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Петросян и Степаненко пробыли в браке 33 года. Супруги разошлись 16 ноября 2018 года по решению Хамовнического суда Москвы. Во время развода бывшей паре не удалось мирно разделить имущество.