Петросян опроверг слухи, что юмористы уехали из России

Россию не покидали большинство юмористов с начала специальной операции на Украине. Об этом заявил известный комик Евгений Петросян, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Несколько раз слышал, что мол „вот эти юмористы“… Не хочу говорить о том, что я очень хороший, но нельзя говорить, что все юмористы уехали из страны», — заявил он.

Петросян отметил, что страну покинули «полтора юмориста», причем некоторых из них таковыми считать нельзя.

«Урганта можно считать юмористом? Он, скорее, шоумен, а юморист ассоциируется с другими людьми. Галкин уехал, ну и что теперь? Я, например, никуда не уезжал», — заявил комик.

Петросян призвал общественность не высказываться о юмористах в пренебрежительном ключе.

«Прежде всего — оптимизм, давайте улыбаться друг другу! Главное оптимизм и уверенность в победе», — заключил он.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что шоумен Иван Ургант эмигрировал с семьей в Израиль, писал RT.