facebook_pixel
    14 апреля 2022, 13:25

    Петросян опроверг слухи, что юмористы уехали из России

    Петросян назвал ложным утверждение об отъезде юмористов из России

    Максим Зинкин

    Россию не покидали большинство юмористов с начала специальной операции на Украине. Об этом заявил известный комик Евгений Петросян, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Петросян опроверг слухи, что юмористы уехали из России

    «Несколько раз слышал, что мол „вот эти юмористы“… Не хочу говорить о том, что я очень хороший, но нельзя говорить, что все юмористы уехали из страны», — заявил он.

    Петросян отметил, что страну покинули «полтора юмориста», причем некоторых из них таковыми считать нельзя.

    «Урганта можно считать юмористом? Он, скорее, шоумен, а юморист ассоциируется с другими людьми. Галкин уехал, ну и что теперь? Я, например, никуда не уезжал», — заявил комик.

    Петросян призвал общественность не высказываться о юмористах в пренебрежительном ключе.

    «Прежде всего — оптимизм, давайте улыбаться друг другу! Главное оптимизм и уверенность в победе», — заключил он.

    Ранее в Сети появлялась информация о том, что шоумен Иван Ургант эмигрировал с семьей в Израиль, писал RT.