facebook_pixel
    02 марта 2021, 23:00

    Стало известно, сколько потребуется на реставрацию Петропавловской крепости

    Артур Блянихов

    Директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов уточнил сумму, которая потребуется на масштабную реставрацию Петропавловской крепости. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

    Стало известно, сколько потребуется на реставрацию Петропавловской крепости

    По данным издания, речь идет о восстановлении трех участков гранитного фасада Петропавловки. Кириллов рассказал, что на реставрационные работы потребуется около миллиарда рублей. Он объяснил, что нужно восстанавливать проржавевшие железные опоры, кирпичную кладку, а также укреплять фундамент и разбирать плиты.