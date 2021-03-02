Стало известно, сколько потребуется на реставрацию Петропавловской крепости

Директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов уточнил сумму, которая потребуется на масштабную реставрацию Петропавловской крепости. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, речь идет о восстановлении трех участков гранитного фасада Петропавловки. Кириллов рассказал, что на реставрационные работы потребуется около миллиарда рублей. Он объяснил, что нужно восстанавливать проржавевшие железные опоры, кирпичную кладку, а также укреплять фундамент и разбирать плиты.