Общество 04 апреля 2024, 17:33 Petrograd: станцию метро «Пушкинская» в Петербурге закроют на реставрацию

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Станцию метро «Пушкинская» в Санкт-Петербурге закроют на период реставрации. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на данные сайта государственных закупок.

Власти города уже приступили к поиску подрядчика, который разработает научно-проектную и другую документацию. Начальная цена контракта — более 22 миллионов рублей.

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Специалистам предстоит отремонтировать облицовку стен и полов из натурального камня, а также заменить служебные дверные заполнения в пассажирской зоне.