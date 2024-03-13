Общество 13 марта 2024, 16:34 «Петроград»: петербургские работодатели в 36,7% случаев отказывают соискателям из-за недостатка навыков

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Работодатели в Санкт-Петербурге в 36,7% случаев отказывают потенциальным кандидатам из-за недостатка квалификации и навыков. В основном это касается это технических специальностей или сферы продаж, сообщил сайт «Петроград».

Кроме того, соискатели стали все чаще переставать выходить на связь. По данным пресс-службы hh.ru, внезапное прекращение общения со стороны кандидатов происходит в 12% случаев, что на 5,5% выше предыдущих показателей.

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Отмечается, что подобные случаи часто встречаются в области здравоохранения и социальных услуг.