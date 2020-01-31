    31 января 2020, 15:43

    Петр Толстой высказался о резолюции ПАСЕ с претензиями к РФ

    Артур Блянихов

    Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал резолюция ПАСЕ, в которой содержатся претензии в адрес РФ. Парламентария процитировало РИА ФАН.

    Резолюция называется «Дополнительная совместная процедура взаимодействия между комитетом министров и Парламентской ассамблеей в случае серьезного нарушения обязательств одним из государств — членов Совета Европы».

    Она регламентирует механизм ограничения полномочий национальных делегаций.

    «Надеемся, что работа <…> позволит выйти на такие решения, которые укрепляли бы Совет Европы, а не проводили бы в нем новые разделительные линии», — отметил законодатель.

    По данным информагентства, претензии касаются крымского вопроса, невыполнения решений СПЧ, соблюдения прав человека, ситуации на Украине и расследования крушения малайзийского Boeing-777.