Петр Толстой высказался о резолюции ПАСЕ с претензиями к РФ
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал резолюция ПАСЕ, в которой содержатся претензии в адрес РФ. Парламентария процитировало РИА ФАН.
Резолюция называется «Дополнительная совместная процедура взаимодействия между комитетом министров и Парламентской ассамблеей в случае серьезного нарушения обязательств одним из государств — членов Совета Европы».
Она регламентирует механизм ограничения полномочий национальных делегаций.
«Надеемся, что работа <…> позволит выйти на такие решения, которые укрепляли бы Совет Европы, а не проводили бы в нем новые разделительные линии», — отметил законодатель.
По данным информагентства, претензии касаются крымского вопроса, невыполнения решений СПЧ, соблюдения прав человека, ситуации на Украине и расследования крушения малайзийского Boeing-777.