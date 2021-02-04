Петр Толстой сообщил, что намерен баллотироваться в восьмой созыв ГД

Политик рассказал гражданам о результатах своей деятельности в нижней палате парламента, а также ответил на заданные вопросы.

В сентябре этого года пройдут выборы в ГД. Уточняется, что будут отобраны 450 депутатов. Одну часть из них определят по партийным спискам, а другую — по одномандатным округам.

Толстой является депутатом от партии «Единая Россия», которая проводит праймериз. В этом году дата предварительных выборов еще открыта. Как правило они начинаются в мае.