Петр Толстой сообщил, что намерен баллотироваться в восьмой созыв ГД
Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в рамках отчета перед жителями Люблинского одномандатного округа столицы объявил о планах баллотироваться в восьмой созыв Госдумы, сообщило РИА ФАН.
Политик рассказал гражданам о результатах своей деятельности в нижней палате парламента, а также ответил на заданные вопросы.
В сентябре этого года пройдут выборы в ГД. Уточняется, что будут отобраны 450 депутатов. Одну часть из них определят по партийным спискам, а другую — по одномандатным округам.
Толстой является депутатом от партии «Единая Россия», которая проводит праймериз. В этом году дата предварительных выборов еще открыта. Как правило они начинаются в мае.