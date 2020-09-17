Петр Толстой прокомментировал резолюцию Европарламента
Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обсудил с «Политикой сегодня» резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв ужесточить антироссийские санкции и остановить строительство «Северного потока — 2».
«Россия никак не будет реагировать, потому что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы и носит рекомендательный характер, в том числе и для руководства Евросоюза», — отметил Толстой.
Он заметил, что подобная риторика является не только лживой, но и враждебной по отношению к Москве, и отбрасывает далеко назад отношения России с европейскими странами.