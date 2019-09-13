Петр Толстой попросил проверить YouTube-канал из-за видео с геем и детьми

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой потребовал провести проверку YouTube-канала Real Talk. Депутат возмутил ролик, на котором дети разговаривали с геем, актером травести, порноактрисой и страдающей анорексией девушкой. По его словам, выпуск с геем ему прислали избиратели.

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«То, что я увидел, не может ни одного родителя оставить равнодушным. Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — заявил Толстой газете «Известия».

Он предположил, что неудобные вопросы, которые дети задают гостям программы, составляют редакторы. Парламентарий вспомнил ролик, где дети спросили у гомосексуала, почему в России запрещены ЛГБТ-браки. Также они поинтересовались у мужчины, когда он осознал свою сексуальную ориентацию и почему это неплохо.

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена считает, что YouTube-канал нарушает статьи УК РФ «Развратные действия» и КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Однако завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Шмилович выразил мнение, что такие программы не наносят вред психике детей. Наоборот, подобные шоу способствуют гармоничному развитию ребенка и формированию у него своей точки зрения.

YouTube-канал Real Talk появился в декабре 2018 года. Сейчас там можно посмотреть 12 роликов. На канал подписаны более 52 тысяч человек.