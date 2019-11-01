Петр Шкуматов рассказал, как водители попадают в «дорожные ловушки»

По словам Шкуматова, большая часть штрафов за превышение скорости — результат попадания в так называемые «дорожные ловушки».

«Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране, повышение штрафов негативно отразится на финансовом состоянии автомобилистов. Поэтому мы выступаем категорически против. Что касается самих штрафов: заслужены они или нет? Я сам являюсь нарушителем, в этом году мне выписали пять штрафов, из которых четыре –так называемые „дорожные ловушки“. Когда меняется скоростной режим на дороге, которая абсолютно не меняется с физической точки зрения. Ты едешь по дороге, вдруг на участке 200 метров вместо 60 км/ч стоит ограничение 40 км/ч. И, естественно, там стоит камера. Если ты не заметил этот знак, что со мной и произошло. Статистика других водителей, которых штрафовали за превышение скорости на 20 — 40 км/ч показывает, что также имели место „дорожные ловушки“, устроенные для того, чтобы водитель запутался и совершил нарушение», — рассказал общественный деятель.

Известно, что до конца текущего года в РФ рассмотрят введение штрафа за незначительное превышение скорости, то есть 10-20 километров в час. Также в 2020 году запланировано рассмотрение Госдумой нового КОАП.