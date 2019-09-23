Петлюра предложил организовать большой фестиваль в память о Круге. Но все «упирается в финансы»

Исполнитель шансона Виктор Петлюра рассказал о том, как хранят память о Михаиле Круге в Твери. По его словам, родные певца устраивают там небольшие концерты и фестивали. В разговоре с «360» он выразил надежду, что в будущем получится сделать большой концерт в честь убитого музыканта.

«Он был номер один в свое время. Творчество Михаила Круга задало определенную планку в написании текстов, музыки, аранжировки — в развитие жанра», — заявил Петлюра.

Он отметил, что шансон после смерти Круга осиротел. Однако прошло время и появились новые имена. Музыкант считает, что сейчас топовыми артиста этого жанра стали Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Григорий Лепс.

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Тем не менее память о творчестве Круга жива. Петлюра рассказал, что в Твери не раз проводили концерты и фестивали в память о звезде шансона. Петлюра напомнил, что мероприятия устраивают сестра Круга, Ольга, его семья и его друг Леонид Телешев.

«Хотелось бы, чтобы мероприятия, посвященные Михаилу Кругу, имели более широкий характер. Нужно задать более высокую планку этому», — добавил артист.

Он добавил, что исполнители, как правило, выступают «за» такие мероприятия. Однако проблема в организации подобных концертов.

«Все упирается в финансы», — подчеркнул Петлюра.

По его словам, на них практически невозможно заработать, что для организаторов является важнейшим условием при работе над такими мероприятиями.

Михаила Круга не стало летом 2002 года. Он был убит в собственном доме в Твери двумя огнестрельными выстрелами. Следственный комитет спустя 17 после начала расследования закрыл дело. Ведь убийца певца, Дмитрий Веселов, давно мертв. Его соучастник, Александр Агеев, отбывает пожизненный срок за другие преступления.