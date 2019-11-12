Петицию в поддержку профессора Соколова запустили в Сети

Арестованного за убийство профессора Олега Соколова назвали жертвой длительной травли в интернете. Его предложили «немедленно реабилитировать и освободить».

Петицию на соответствующую тему создал правозащитник, юрист и блогер Геннадий Макаров. Она опубликована на портале change.org и адресована президенту России, Верховному суду РФ и Академии РАН.

«Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния», — написал Макаров в поддержку доцента СПбГУ.

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По его мнению, профессора следует отпустить на свободу.

Под петицией «Спасем Олега Соколова» подписались уже 45 человек из 100. Некоторые решили не ограничиваться просто подписью и объяснили, почему, по их мнению, важно поддержать ученого. Не обошлось без злой иронии.

«Считаю, что выдающегося гуманиста, блестящего ученого и просто замечательного человека Олега Соколова нельзя судить, а надо наградить государственной премией!» — написали в комментариях.

Другие уверены, что «убийство явно произошло в состоянии аффекта».

Соколова обнаружили 9 ноября в реке Мойке в Санкт-Петербурге с рюкзаком, в котором были останки 24-летней Анастасии Ещенко. Девушку профессор застрелил из обреза во время ссоры и решил избавиться от тела. В преступлении он признался.

По словам друзей Соколова, мужчина страдал манией преследования. Его страшила расправа, он подумывал о том, чтобы нанять вооруженную охрану.