Петербуржцы выбрали елку, которую хотят видеть в городе на Новый год

По итогам голосования за новогоднюю елку, которое накануне прошло в Санкт-Петербурге, стало известно, какая же красавица украсит город в предстоящие праздники. Большинство горожан сделали выбор в пользу живого дерева. Об этом написал «Петербургский дневник».

Горожане могли голосовать на сайте spbdnevnik.ru, в социальных сетях, а также по горячей линии издания. В онлайн-опросе предпочтение было отдано настоящей ели, а по горячей линии люди в основном голосовали за искусственную.

Некоторые известные петербуржцы также поддержали большинство респондентов и тоже предпочли живую ель.

«Раз в год на главную площадь многомиллионного города можно поставить и живую ель, чтобы у людей появилось новогоднее настроение», — сообщила народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Оперный певец Василий Герелло напомнил, что на предыдущий Новый год Дворцовую площадь также украшало живое дерево: «Она была очень красивой! При этом я считаю, что в Северной столице любая елка будет выглядеть хорошо, ведь мы живем в самом прекрасном городе на Земле!».