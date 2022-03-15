Петербуржцы устроили флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

Полицейские и петербуржцы устроили акцию на Марсовом поле в поддержку специальной операции России на Украине. Жители Северной столицы выстроились в виде буквы Z.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть представителей правоохранительных органов, которые едут на машине. Их конечная точка — Марсово поле. Там их уже ждут люди.

Вместе они выстроились в длинную цепь. С воздуха можно увидеть, что люди образовали собой букву Z. Они держались за руки, стоя в самом центре Марсова поля, рядом с вечным огнем.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил, что нельзя больше терпеть издевательства и геноцид. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее в Донецком театре оперы и балета показали постановку в поддержку спецоперации России. Во время выступления балерины на сцене выстроились в буквы Z и V.