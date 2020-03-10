    10 марта 2020, 21:11

    Петербуржцы стали чаще уклоняться от выплаты алиментов

    Ирина Нагайникова

    Заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Владимир Хачатурян рассказал, что в Санкт-Петербурге выросло число исполнительных производств о взыскании алиментов. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Хачатурян отметил, что рост все же остается незначительным. Прирост за 2018 и 2019 год составил в Петербурге 180 производств по алиментам.

    Он отметил, что во многом взысканию помогают действующие ограничения для неплательщиков.

    «Меры предупредительного исполнения в значительной степени, благодаря нашему действующему законодательству — приостановление права пользования на транспортное средство — помогают для взыскания задолженности, также ограничение выезда должников. Указанные меры значительно влияют на взыскание, что отражается в отчетах», — рассказал Хачатурян.

    Отмечается, что на контроле ФССП числится более 800 тысяч должников. За 2019 год россияне задолжали по алиментам на 13% больше, чем в 2018 году: 152 миллиарда рублей. Кроме того, за последние семь лет долги выросли в восемь раз.