Петербуржцы стали чаще покупать диваны на самоизоляции

Всего по России жители страны стали чаще интересоваться этой мебелью на 20%. В Москве же спрос на диваны понизился на 11%, написал сайт «Петербургский дневник».

В таких городах, как Ижевск, Саратов, Уфа, Ульяновск, Воронеж и Тюмень люди также чаще стали покупать диваны.

Количество объявлений о продаже диванов также увеличилось на 18%.

«Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются», — отметил управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин.