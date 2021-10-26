Петербуржцы смогут забирать свои интернет-заказы во время локдауна

Жители Санкт-Петерьурга смогут забирать покупки, сделанные в онлайн-магазинах, из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) во время длинных выходных. Об этом написали «Невские новости».

«Пункты выдачи заказов Ozon в нерабочие дни продолжат работать в обычном режиме, но с повышенными мерами профилактики и осторожности. Наша задача — обеспечить клиентов доставкой вовремя, а пункты — самый популярный канал доставки для наших клиентов. Больше 70% выбирают его как ключевой», — рассказали в компании Ozon.

В ПВЗ также можно будет заказать товары из магазинов, которые будут вынуждены приостановить свою работу — например, IKEA, Hoff, Золотое Яблоко, Decathlon и других.