Петербуржцы смогут выбрать победителей премии «Город в лицах»

Жители Санкт-Петербурга примут участие в голосовании за победителей премии «Город в лицах». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Петербуржцы выберут самых отзывчивых земляков, которые делают город лучше. Среди номинантов: кондукторы, электромонтеры, детские тренеры, садовники, социальные работники, ученики, экологи, специалисты по работе с молодежью, волонтеры.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов заявил, что цель проекта — познакомить горожан с настоящими героями, которые выполняют свои важные обязанности.