Общество 26 июля 2023, 10:42 Петербуржцы смогут бесплатно поздравить моряков открыткой с приближающимся Днем ВМФ

Читать 360tv в

В Кронштадте 27 июля впервые начнет работать «Морская почта» «Петербургского дневника». С ее помощью каждый желающий сможет отправить открытку с поздравлением в преддверии Дня Военно-морского флота в любое, даже самое отдаленное место России.

Издание реализует этот проект вместе с «Почтой России». На протяжении трех дней, до 29 июля, можно будет принять участие и поздравить российских моряков. Отметим, что все открытки подготовили специально к празднику. Эскизы к ним создали ребята из кронштадской художественной школы.

Авторы: