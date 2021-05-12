Петербуржцы рассказали, сколько хотят получать денег для счастливой жизни

Проживающие в Санкт-Петербурге озвучили приемлемую цифру заработка для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Оказалось, что им необходимо в среднем 183 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Данная цифра на семь тысяч рублей выше, чем при опросе, проводимом годом ранее.

«Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам 35–44 лет — 198 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Наиболее высокими показатели оказались в столичном регионе, где для счастья людям в среднем надо 224 тысячи в месяц. Самые скромные ожидания у жителей Кирова, их желаемая цифра находится в пределах 132 тысяч рублей.