Общество 19 декабря 2022, 16:58 Петербуржцы рассказали, какую сумму они готовы потратить на новогодние праздники

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Жители Петербурга во время опроса рассказали, что готовы потратить на новогодние праздники не более 19,3 тысячи рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Жители Москвы готовы выделить на покупки к Новому году 21,1 тысячи рублей, а жители Волгограда — 13,5 тысячи рублей.

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При этом большую сумму планируют потратить мужчины. Их расходы составят примерно 19 тысяч рублей, в то время как женщины собираются потратить не более 14,4 тысячи рублей.

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