Общество 17 апреля 2023, 15:35 Петербуржцы призвали наказывать кикшеринги за смертельные ДТП с самокатами

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Жители Санкт-Петербурга потребовали обязать кикшеринговые сервисы по прокату самокатов выплачивать денежные компенсации тем, кто пострадал от их клиентов. Петиция с таким призывом появилась на платформе Change.org, сообщил сайт «Московский комсомолец».

По мнению горожан, ответственность за несчастные случаи в результате аварий с участием самокатов должны нести не только виновники ДТП, но и сервисы по предоставлению услуг по прокату.

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Отмечается, что в петиции петербуржцы предлагают обязать кикшеринговые компании выплачивать все расходы жертвам аварий и их семьям по лечению или похоронам.