Петербуржцы признали корюшку визитной карточкой города

Жители Санкт-Петербурга признали корюшку настоящей визитной карточкой города. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Так считают 53% горожан. Однако 34% видят в ней только «часть местной кухни», а 13% и вовсе отказались признавать эту рыбу особенной.

С большинством жителей Северной столицы согласился председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике при Общественной палате Санкт-Петербурга Валерий Солдунов.

«Я однозначно согласен с жителями города. Потому что я часто езжу по регионам России. Куда бы я ни приехал, везде знают корюшку как рыбу из Петербурга. Удивительный факт, но это так! Даже в Сочи или Анапе, где популярна барабулька, когда ее едят, всегда сравнивают с нашей корюшкой. Поэтому совершенно точно она — изюминка нашего города», — сказал Солдунов.

Однако петербуржцы не спешат скупать ее, когда рыбу выкладывают на прилавках. Спад ажиотажа вокруг корюшки ждут 44% местных жителей, а 38% не приобретают ее совсем. Только 18% берут корюшку, как только ее завозят в магазины.

В 2021 году в Петербурге отменили традиционный праздник корюшки из-за коронавирусных ограничений. Однако в Ленинградской области такой праздник пройдет.