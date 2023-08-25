Эксклюзив 25 августа 2023, 15:47 Петербуржцы пожаловались на отсутствие транспондеров для ЗСД в продаже МСС: транспондеры для ЗСД вернутся в продажу в ближайшее время РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге из продажи исчезли транспондеры для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Жители сообщили, что у них сломался транспондер, а в офисе ЗСД, где его обычно меняли, приборов не было уже пару месяцев. Как рассказали «360» в ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), логистические цепочки поставок нарушились «в связи с внешними обстоятельствами, находящимися вне пределов управления компании».

В частности поставки в Россию свернули некоторые иностранные производители транспондеров. МСС уже заключила контракты с альтернативными поставщиками.

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«Однако формирование запасов, необходимых для полноценного обеспечения спроса на устройство, требует времени. Ожидаем восстановления прежнего порядка распространения в ближайшее время», — добавил начальник управления по связям с общественностью Андрей Цапу.

Он напомнил, что на ЗСД можно использовать транспондер «любого эмитента, входящего в соглашение по интероперабельности». Водители, использующие транспондеры сторонних организаций, могут оплачивать проезд по тому же тарифу.

Ранее об исчезновении транспондеров для проезда со скидкой по платным магистралям на рынке сообщал и kp.ru.