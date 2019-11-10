Петербуржцы потребовали проверить СПбГУ после убийства аспирантки

Жители Санкт-Петербурга собирают подписи под петицией за отстранение от должностей руководства СПбГУ, где работал доцент-убийца Олег Соколов. Они также потребовали проверить полицейских, которые не отреагировали на сигнал другой девушки в 2008 году.

Авторы петиции напомнили, что в 2008 году студентка СПбГУ обратилась в полицию после того, как Соколов жестоко избил ее у себя дома. Девушка рассказала, что мужчина связал ее, бил, угрожал раскаленным утюгом и отпустил только, когда она потеряла сознание. Они напомнили и другой случай, когда в ходе лекции Соколова одного из слушателей избили за неудобный вопрос.

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«По фактам вышеупомянутых происшествий поступали неоднократные заявления, как в правоохранительные органы, так и в СПбГУ, на имя ректора СПбГУ, на имя директора института истории СПбГУ и даже в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Многочисленные обращения граждан, студентов, общественных деятелей в какие-либо органы были проигнорированы — Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность», — отметили авторы.

В связи с этим в петиции просят отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, его заместителей, а также директора института истории Абдуллу Даудова. Кроме отстранения, авторы петиции намерены добиться и проверки со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Авторы также потребовали проверить 43-е отделение полиции Петроградского района, куда обращалась студентка после избиения в 2008 году.

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«Виновные в этой ужасной трагедии должны понести наказание по всей строгости закона», — заключили авторы петиции.

Обращение адресовано президенту, премьер-министру, Генпрокуратуре, Следственному комитету и Минобру. Пока что петицию подписали чуть менее 400 человек.

Соколова задержали в субботу после того, как он пытался в реке Мойке спрятать отчлененные останки своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.