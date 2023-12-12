12 декабря 2023, 18:39
Петербуржцы попросили Путина спасти десятки гектаров городского леса от уничтожения
Группа петербуржцев записала видеообращение к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Neva.Today.
Активисты попросили главу государства вмешаться и защитить десятки гектаров леса Зеленогорска от вырубки и застройки территории. По их словам, в начале 2000-х произошла ошибка, и участок отдали под стройку. Недавно ее решили все-таки начать.
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Напомним, прямая линия с президентом состоится 14 декабря.
Владимир Путин
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