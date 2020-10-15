Петербуржцы помогут выбрать елку для Дворцовой площади

«Вопрос вызывает дискуссию до сих пор: живая или искусственная ель должна быть установлена на Дворцовой площади?» — заметил глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Отмечается, что проголосовать можно будет как на сайте самого издания, так и на его страницах в Instagram и Telegram. Горожане могут отдать свой голос либо за искусственное дерево, либо за живую елку, привезенную из леса.