Петербуржцы помогут выбрать елку для Дворцовой площади
На сайте «Петербургского дневника» 15 октября стартует голосование по выбору главной новогодней елки Северной столицы, которую установят на Дворцовой площади.
«Вопрос вызывает дискуссию до сих пор: живая или искусственная ель должна быть установлена на Дворцовой площади?» — заметил глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
Отмечается, что проголосовать можно будет как на сайте самого издания, так и на его страницах в Instagram и Telegram. Горожане могут отдать свой голос либо за искусственное дерево, либо за живую елку, привезенную из леса.