Петербуржцы поехали на электричках без масок

Жители Санкт-Петербурга в выходные отправились на электричках за город. Многие из них находились в транспорте без масок. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Ранее в Серпухове начали усиленно следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В рейдах приняли участие сотрудники отдела транспортного обслуживания населения и связи администрации муниципалитета и представители Административно-пассажирской инспекции. Инспекторы в ходе таких рейдов напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.