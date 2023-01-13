Общество 13 января 2023, 12:49 Петербуржцы отправили более 50 тысяч открыток через «Новогоднюю почту»

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Второй год подряд петербуржцы отправляли открытки во все уголки страны в рамках проекта «Новогодняя почта». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Это совместный проект издания с «Почтой России» и компанией «Газпром». С 19 по 30 декабря желающие могли отправить открытку в любую точку страны. Все карточки были авторскими, их рисовали учащиеся петербургских художественных школ. А иллюстрации выбирали открытым голосованием из 350 вариантов.

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Открытки отправляли с Дворцовой площади и из специального отделения в Больнице Святителя Луки. Кроме того, можно было послать новогодний привет онлайн. Всего в рамках проекта в прошлом году отправили 50 762 открытки.

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