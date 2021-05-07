Жители Санкт-Петербурга рассказали, хорошая ли у них память. В этом они признались в развлекательной социальной сети «Фотострана», сообщило ИА «Невские новости».

Более половины (54%) респондентов рассказали, что обладают отличной памятью. Они обычно внимательны к деталям, сфокусированы и сосредоточены. Такие люди без труда запоминают дорогу, быстро заучивают любой текст, легко держат в голове все важные даты.

Постоянно забывают что-нибудь 27% участников опроса. Им порой сложно выучить даже свои пароли или номера телефонов. Забывчивые люди иногда не замечают многие детали, но, впрочем, и не стремятся запомнить их.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа.

На вопросы соцопроса ответили 800 жителей Северной столицы.