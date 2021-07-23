Петербуржцы обокрали продавца арбузов, пока он разбирался с полицией

Полицейские поймали незаконного торговца арбузами у метро «Звездная» в Санкт-Петербурге. Когда они оформляли мужчину, прохожие бросились к тележке с товаром и на глазах у владельца и стражей порядка быстро ее опустошили. Очевидец снял это на видео.

На кадрах видно, что тележка с арбузами стоит в нескольких метрах от полицейской машины. Люди начали хватать арбузы, кто-то достал пакет. Некоторые выбирали поспелее. Автор видео спросил, что происходит, но ответа не получил.

Ранее врач-диетолог Ирина Кононенко рассказала, что в арбузах содержится сразу три вида сахара: сахароза, фруктоза и глюкоза. Поэтому есть их килограммами нельзя. Также ими нельзя увлекаться почечникам, а вот людям с отеками арбузы могут помочь избавиться от них.