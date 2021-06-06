Петербуржцы обнаружили в подвале дома трех детей

Жители многоквартирного дома обнаружили в подвале трех маленьких детей. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Одному мальчику всего год, второму — пять лет, девочке — четыре. Полицейские быстро нашли их мать. Ею оказалась уроженка одного из среднеазиатских государств. Примерно месяц назад она приехала в Санкт-Петербург из Самары. По предварительной версии, она ушла в тот день на работу, а детей оставила одних.

Всю семью отправили в полицейское отделение. На женщину был составлен протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Детей отправили в больницу для обследования. Кроме того, материалы по делу передали в органы опеки.

В начале июня в Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок. Он разбился насмерть. По предварительной версии, за ним не уследили родители, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Тело младенца нашли под окнами многоэтажного дома. Прокуратура проверит действия родителей и то, как они исполняли свои обязанности.