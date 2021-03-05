Петербуржцы назвали любимую начинку для блинов

Жители Санкт-Петербурга больше других россиян любят несладкие блины. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на сервис «Яндекс.Еда».

Петербуржцы заказывают блины с мясом или рыбой на 65% чаще своих соотечественников. Самые популярные начинки в Северной столице — курица и ветчина. Также горожане предпочитают блины с бананом, лососем и семгой.

В Петербурге живут и любители более экзотических вариантов: блины из гречневой муки с яйцом, сливочным кремом и крабом, с селедочным фаршем, со шпинатом и Блю Чиз.

Средняя стоимость порции блинов в Северной столице — 171 рубль. Самые дорогие блины продают в Москве — 192 рубля за порцию.

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