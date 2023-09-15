15 сентября 2023, 12:47
Петербуржцы начали размещать объявления о продаже квартир на китайском языке
Один из жителей Санкт-Петербурга заметил рекламный плакат в окне дома № 29 на Воскресенской набережной о продаже элитной квартиры. По словам гражданина, объявление было написано на китайском языке. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».
Жители города рассказали, что встречали таблички с английской надписью SALE вместе с номером телефона на окнах домов, расположенных в центре, написало АБН.
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Когда в допандемийное время в город прибывало много туристов из Китая, надписи на китайском языке часто встречались в розничных магазинах парфюмерии и местах общественного питания.
Санкт-Петербург
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