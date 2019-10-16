Петербуржцев решили наградить за сострадание к животным

В начале октября Цивилев выступил с предложением утвердить почетный нагрудный знак губернатора «За сострадание к животным». Обращение он направил вице-губернатору Санкт-Петербурга Любови Совершаевой.

Он предложил вручать такую награду людям, которые оказывают помощь брошенным животным, в том числе и волонтерам из приютов.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев поддержал инициативу. По его словам, знаком необходимо награждать тех, кто на безвозмездной основе занимается помощью животным. Он заявил, что такой знак можно было бы ввести не только в Ленинградской области, но и в других регионах.

По словам Алексея Цивилева, на его обращение в Смольном ответят в течение месяца. Если утвердят, то знак появится в регионе.

«И обязательно сделаем федеральный для Госдумы, раз там ждут инициативы Петербурга», — заключил Цивилев.